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Захарова в шутку сравнила Лаврова с легендарным хоккеистом Харламовым
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступит на СМИД ОБСЕ под номером 17, подобно "легенде №17", которой придется противостоять "хоккейной антипятерке" в лице Польши,... ПРАЙМ, 30.11.2023
общество , новости, россия, мид, сергей лавров
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступит на СМИД ОБСЕ под номером 17, подобно "легенде №17", которой придется противостоять "хоккейной антипятерке" в лице Польши, прибалтийских стран и Украины, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Вы не поверите, но так совпало: Сергей Викторович Лавров выступает на совете министров иностранных дел ОБСЕ под номером 17. Да, та самая "легенда №17", которая будет противостоять вот этому псевдобойкоту со стороны агрессивно настроенной пятерки", — с улыбкой отметила дипломат в эфире программы "60 минут".
Совещание Совета министров иностранных дел ОБСЕ, в котором принимают участие 57 стран, проходит с 30 ноября по 1 декабря. Ожидается, что участники обсудят проблемы безопасности на континенте в свете украинского конфликта, а также выберут нового председателя организации.
Хоккеист Валерий Харламов стал известен, когда в 1972 году на первой игре Суперсерии СССР-Канада он забил две шайбы. В 2013 году вышел биографический фильм "Легенда № 17", посвященный жизни спортсмена.