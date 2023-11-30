МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступит на СМИД ОБСЕ под номером 17, подобно "легенде №17", которой придется противостоять "хоккейной антипятерке" в лице Польши, прибалтийских стран и Украины, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Захарова иронично отреагировала на слова Бербок об Украине

"Вы не поверите, но так совпало: Сергей Викторович Лавров выступает на совете министров иностранных дел ОБСЕ под номером 17. Да, та самая "легенда №17", которая будет противостоять вот этому псевдобойкоту со стороны агрессивно настроенной пятерки", — с улыбкой отметила дипломат в эфире программы "60 минут".

Совещание Совета министров иностранных дел ОБСЕ, в котором принимают участие 57 стран, проходит с 30 ноября по 1 декабря. Ожидается, что участники обсудят проблемы безопасности на континенте в свете украинского конфликта, а также выберут нового председателя организации.

Хоккеист Валерий Харламов стал известен, когда в 1972 году на первой игре Суперсерии СССР-Канада он забил две шайбы. В 2013 году вышел биографический фильм "Легенда № 17", посвященный жизни спортсмена.