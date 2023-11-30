ТОКИО, 30 ноя — ПРАЙМ. Владимир Зеленский в интервью агентству Kyodo выразил обеспокоенность тем, что из-за ситуации вокруг сектора Газа Украина "выпала из фокуса". Зеленский признался, что не знает, возьмут ли Украину в НАТО

Отмечается, что в связи с ситуацией в Палестине, у мирового сообщества ситуация на Украине "выпала из фокуса".

Зеленский вновь подтвердил, что не будет говорить с Москвой о перемирии, пока она не выведет войска, сообщает агентство. По его мнению, выдвигаемые на Западе предложения о перемирии — "все равно что отрезать руку и отдать ее другому", сообщает Kyodo. При этом Зеленский заявил, что рассчитывает провести четвертую конференцию по своему мирному плану в Швейцарии, а также возлагает большие надежды на международную конференцию по восстановлению Украины, которая пройдет в Токио в феврале 2024 года.

Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что РФ стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. Однако на Западе постоянно заявляют о необходимости продолжать боевые действия, наращивают поставки вооружений и готовят бойцов ВСУ на своих территориях. По словам российского лидера, если Киев хочет начать диалог, ему нужно отменить декрет о запрете переговоров.

Вместе с тем в Кремле указывали, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сегодня не существует, при этом абсолютным приоритетом для РФ остается достижение целей спецоперации, которое пока возможно только военным путем.