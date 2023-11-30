ХЕЛЬСИНКИ, 30 ноя — ПРАЙМ. Правительство Финляндии расторгло договор о приграничном сотрудничестве с Российской Федерацией, следует из опубликованного решения кабинета министров. Финляндия закроет всю границу с Россией в ночь 30 ноября

20 октября премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о прекращении соглашения с Финляндией о содействии приграничному сотрудничеству, которое вступит в силу 24 января 2024 года.

Правительство Финляндии заявило, что получило соответствующую ноту и поддерживает свое собственное решение прекратить действие соглашения.

"Госсовет издает постановление об отмене соглашения между Финляндской республикой и правительством Российской Федерации о развитии приграничного сотрудничества между Финляндской республикой и Российской Федерацией", — сказано в сообщении.

Договор о приграничном сотрудничестве был подписан в апреле 2012 года, финская сторона приостановила его действие в 2022 году после начала специальной военной операции на Украине. Советник министерства труда Петри Хаапалайнен ранее заявлял, что для Финляндии договор в целом был формальностью, так как входившие в него меры уже либо успели выполнить, либо их выполнение было прервано еще во время пандемии.