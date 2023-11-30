2023-11-30T16:20:00+03:00
2023-11-30T16:31:23+03:00
2023-11-30T16:20:00+03:00
2023
https://1prime.ru/society/20231130/842421805.html
Финляндия расторгла договор о приграничном сотрудничестве с Россией
Общество
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Правительство Финляндии расторгло договор о приграничном сотрудничестве с Российской Федерацией, следует из опубликованного решения кабинета министров. 20 октября премьер-министр... ПРАЙМ, 30.11.2023
общество , новости, в мире, россия, финляндия, сотрудничество
https://cdnn.1prime.ru/images/84126/00/841260078.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84126/00/841260078.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84126/00/841260076.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84126/00/841260076.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84126/00/841260064.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84126/00/841260064.jpg
https://1prime.ru/global/20231128/842397991.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ХЕЛЬСИНКИ, 30 ноя — ПРАЙМ. Правительство Финляндии расторгло договор о приграничном сотрудничестве с Российской Федерацией, следует из опубликованного решения кабинета министров.
20 октября премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о прекращении соглашения с Финляндией о содействии приграничному сотрудничеству, которое вступит в силу 24 января 2024 года.
Правительство Финляндии заявило, что получило соответствующую ноту и поддерживает свое собственное решение прекратить действие соглашения.
"Госсовет издает постановление об отмене соглашения между Финляндской республикой и правительством Российской Федерации о развитии приграничного сотрудничества между Финляндской республикой и Российской Федерацией", — сказано в сообщении.
Договор о приграничном сотрудничестве был подписан в апреле 2012 года, финская сторона приостановила его действие в 2022 году после начала специальной военной операции на Украине. Советник министерства труда Петри Хаапалайнен ранее заявлял, что для Финляндии договор в целом был формальностью, так как входившие в него меры уже либо успели выполнить, либо их выполнение было прервано еще во время пандемии.