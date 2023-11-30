МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Депутаты Государственной Думы от фракции "Новые люди" выступили с инициативой внести поправки в законопроект о запрете использования смартфонов в школах, чтобы родители сами могли решать, разрешать ли своим детям использование телефонов в школе, сообщил лидер фракции Алексей Нечаев. Володин обсудил с подписчиками инициативу запретить телефоны на уроках

"Закон о школах без смартфонов уже приняли в первом чтении. Но в нём остался пробел: нет ни слова о родительских собраниях. Мы уверены, что последнее слово в этом вопросе должно быть за родителями. Поэтому внесли свои поправки. Мы предлагаем прописать в уставе каждой школы положение о родительском собрании и его полномочиях", — сказано в Telegram-канале Нечаева.

По словам Нечаева, на данный момент родительские комитеты могут только давать рекомендации, однако окончательные решения принимаются администрацией школы.

Парламентарии считают, что родители должны иметь возможность влиять на другие аспекты школьной жизни, такие как питание, форма и внеклассные мероприятия. Ожидается, что решение о поправках будет принято в понедельник.

Ранее в ноябре Госдума приняла в первом чтении законопроект о запрете использования телефонов в школах во время уроков, за исключением учебных и чрезвычайных ситуаций. Председатель Госдумы Вячеслав Володин также объявил о поправке, запрещающей использование телефонов на уроках без исключений.