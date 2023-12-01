2023-12-01T09:09:39+03:00
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2023
https://1prime.ru/society/20231201/842428708.html
В Новосибирске закрылось генеральное консульство Германии
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Генеральное консульство Германии прекратило свою работу в Новосибирске, следует из сообщения, опубликованного на официальном сайте представительства Германии в России... ПРАЙМ, 01.12.2023
общество , новости, россия, фрг, консульство
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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НОВОСИБИРСК, 1 дек — ПРАЙМ. Генеральное консульство Германии прекратило свою работу в Новосибирске, следует из сообщения, опубликованного на официальном сайте представительства Германии в России.
"Генеральное консульство в Новосибирске закрыто. Обращайтесь, пожалуйста, в Посольство Германии в Москве", — сказано в сообщении.
Генеральное консульство в Новосибирске функционировало с 1994 года, обслуживая регионы Сибири и Дальнего Востока.
В конце мая визовые отделы генеральных консульств Германии в Калининграде, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Новосибирске прекратили прием заявлений на получение виз. Теперь посольство ФРГ в Москве отвечает за обработку документов.
С 1 июня также изменились условия записи на прием — заявители теперь должны внести себя в лист ожидания через систему бронирования посольства, после чего прием визовых заявлений будет осуществляться "в хронологическом порядке".