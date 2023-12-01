НОВОСИБИРСК, 1 дек — ПРАЙМ. Генеральное консульство Германии прекратило свою работу в Новосибирске, следует из сообщения, опубликованного на официальном сайте представительства Германии в России. В Финляндии предложили закрыть российское консульство на островах в Балтике

"Генеральное консульство в Новосибирске закрыто. Обращайтесь, пожалуйста, в Посольство Германии в Москве", — сказано в сообщении.

Генеральное консульство в Новосибирске функционировало с 1994 года, обслуживая регионы Сибири и Дальнего Востока.

В конце мая визовые отделы генеральных консульств Германии в Калининграде, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Новосибирске прекратили прием заявлений на получение виз. Теперь посольство ФРГ в Москве отвечает за обработку документов.

С 1 июня также изменились условия записи на прием — заявители теперь должны внести себя в лист ожидания через систему бронирования посольства, после чего прием визовых заявлений будет осуществляться "в хронологическом порядке".