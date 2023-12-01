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Морская авиация уничтожила направленный к Крыму беспилотный катер ВСУ
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Самолеты российской морской авиации ликвидировали направленный ВСУ к Крыму безэкипажный катер, сообщили в пятницу в пресс-службе Минобороны России. "Первого декабря около 08.00... ПРАЙМ, 01.12.2023
общество , новости, россия, крым, всу, беспилотный катер
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ. Самолеты российской морской авиации ликвидировали направленный ВСУ к Крыму безэкипажный катер, сообщили в пятницу в пресс-службе Минобороны России.
"Первого декабря около 08.00 мск в западной части акватории Черного моря был обнаружен следовавший в направлении Крымского полуострова безэкипажный катер ВМС Украины. Обнаруженная цель была уничтожена из штатного вооружения морской авиации Черноморского флота", — сказано в сообщении.