МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ. Самолеты российской морской авиации ликвидировали направленный ВСУ к Крыму безэкипажный катер, сообщили в пятницу в пресс-службе Минобороны России. В МЧС Крыма оценили предварительный ущерб от шторма

"Первого декабря около 08.00 мск в западной части акватории Черного моря был обнаружен следовавший в направлении Крымского полуострова безэкипажный катер ВМС Украины. Обнаруженная цель была уничтожена из штатного вооружения морской авиации Черноморского флота", — сказано в сообщении.