МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ. Ожидаемая продолжительность жизни в стране увеличилась до 73,5 года за 9 месяцев 2023 года, сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова. Россиянам рассказали, кто получит две пенсии в декабре

Замглавы правительства выступила на открытии второго конгресса "Национальное здравоохранение" в Москве.

Она напомнила, что основная и главная цель властей, которая поставлена президентом России Владимиром Путиным — это сохранение населения, здоровья и благополучия людей, при этом у здравоохранения здесь весомая и главная роль.

"И благодаря совместной слаженной работе нам уже сейчас за девять месяцев удалось добиться повышения ожидаемой продолжительности жизни до 73,5 лет", — сказала Голикова.

Она также назвала задачу добиться ожидаемой продолжительности жизни в 74 года до января сложной, поскольку значительное влияние на показатели и демографическую ситуацию оказала пандемия коронавируса.

По словам вице-премьера, в сравнении с 2019 годом девять месяцев 2023 года дали прирост ожидаемой продолжительности жизни на 0,3 года.