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Ожидаемая продолжительность жизни в России выросла до 73,5 года
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Ожидаемая продолжительность жизни в стране увеличилась до 73,5 года за 9 месяцев 2023 года, сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова. Замглавы правительства выступила на... ПРАЙМ, 01.12.2023
общество , здоровье, новости, россия, татьяна голикова, ожидаемая продолжительность жизни
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ. Ожидаемая продолжительность жизни в стране увеличилась до 73,5 года за 9 месяцев 2023 года, сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова.
Замглавы правительства выступила на открытии второго конгресса "Национальное здравоохранение" в Москве.
Она напомнила, что основная и главная цель властей, которая поставлена президентом России Владимиром Путиным — это сохранение населения, здоровья и благополучия людей, при этом у здравоохранения здесь весомая и главная роль.
"И благодаря совместной слаженной работе нам уже сейчас за девять месяцев удалось добиться повышения ожидаемой продолжительности жизни до 73,5 лет", — сказала Голикова.
Она также назвала задачу добиться ожидаемой продолжительности жизни в 74 года до января сложной, поскольку значительное влияние на показатели и демографическую ситуацию оказала пандемия коронавируса.
По словам вице-премьера, в сравнении с 2019 годом девять месяцев 2023 года дали прирост ожидаемой продолжительности жизни на 0,3 года.