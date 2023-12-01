МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ. Киев слышит призывы западных союзников провести мирные переговоры с Россией, однако не чувствует давления, заявил президент страны Владимир Зеленский. Их освободят. В США раскрыли, что потеряет Украина из-за Зеленского

"Я пока этого не чувствую", — ответил Зеленский на вопрос журналистов о давлении со стороны союзников Украины с целью переговоров о мирном соглашении с Россией из-за неудачного контрнаступления.

Украинский лидер отметил, что "некоторые голоса всегда слышны".

Россия не раз указывала, что готова к мирным переговорам, однако Киев на законодательном уровне запретил их. Западные страны постоянно призывают Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога.

Ранее в Кремле отмечали, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас не существует, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем.

Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования российской стороны прекрасно известны.