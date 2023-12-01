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Зеленский заявил, что Запад не оказывает давления по переговорам с Россией
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Киев слышит призывы западных союзников провести мирные переговоры с Россией, однако не чувствует давления, заявил президент страны Владимир Зеленский. "Я пока этого не чувствую",... ПРАЙМ, 01.12.2023
общество , новости, в мире, россия, украина, переговоры, запад
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ. Киев слышит призывы западных союзников провести мирные переговоры с Россией, однако не чувствует давления, заявил президент страны Владимир Зеленский.
"Я пока этого не чувствую", — ответил Зеленский на вопрос журналистов о давлении со стороны союзников Украины с целью переговоров о мирном соглашении с Россией из-за неудачного контрнаступления.
Украинский лидер отметил, что "некоторые голоса всегда слышны".
Россия не раз указывала, что готова к мирным переговорам, однако Киев на законодательном уровне запретил их. Западные страны постоянно призывают Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога.
Ранее в Кремле отмечали, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас не существует, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем.
Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования российской стороны прекрасно известны.