МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ. Пожар вспыхнул на рынке "Садовод" в Москве, пострадал один человек, рассказал РИА Новость представитель экстренных служб. В Волгограде произошел пожар на промышленном предприятии, есть пострадавшие

В 11:58 по московскому времени поступил сигнал о возгорании "Садовода", людей эвакуировали.

"В результате возгорания пострадал один человек. Он надышался продуктами горения", — сообщил собеседник РИА Новости.

Рынок располагается на территории 40 гектаров, включает восемь тысяч магазинов.