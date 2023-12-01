2023-12-01T12:55:17+03:00
2023-12-01T12:55:17+03:00
2023-12-01T12:55:17+03:00
2023
https://1prime.ru/society/20231201/842432189.html
Пожар начался на рынке "Садовод" в Москве
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Пожар вспыхнул на рынке "Садовод" в Москве, пострадал один человек, рассказал РИА Новость представитель экстренных служб. В 11:58 по московскому времени поступил сигнал о... ПРАЙМ, 01.12.2023
общество , новости, рынок, москва, пожар
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ. Пожар вспыхнул на рынке "Садовод" в Москве, пострадал один человек, рассказал РИА Новость представитель экстренных служб.
В 11:58 по московскому времени поступил сигнал о возгорании "Садовода", людей эвакуировали.
"В результате возгорания пострадал один человек. Он надышался продуктами горения", — сообщил собеседник РИА Новости.
Рынок располагается на территории 40 гектаров, включает восемь тысяч магазинов.