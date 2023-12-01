СКОПЬЕ, 1 дек — ПРАЙМ. Корнем уязвимости Израиля является невыполнение решения Совбеза ООН о создании палестинского государства, считает глава МИД России Сергей Лавров. СМИ узнали условие для возобновления перемирия между Израилем и ХАМАС

Лавров отметил, что Россия всегда была заинтересована в обеспечении безопасности Израиля, который находится в очень уязвимом положении.

"И корень этой уязвимости заключается в том, что решение Совета безопасности (ООН — ред.) о создании палестинского государства не выполняется", — заявил он в ходе пресс-конференции по итогам СМИД ОБСЕ.

Лавров также напомнил, что согласно выдвинутой в 2002 году королем Саудовской Аравии Абдаллой мирной инициативе, как только будет создано палестинское государство, все арабские и мусульманские страны установят нормальные отношения с Израилем.

Данная инициатива предполагает уход Израиля со всех оккупированных арабских территорий и возвращение к границам 1967 года. Согласно инициативе, Израиль признает суверенное палестинское государство со столицей в Восточном Иерусалиме. Кроме того, инициатива оговаривает справедливое решение проблемы палестинских беженцев на основе резолюции 194 Генеральной ассамблеи ООН. В случае выполнения всех этих условий, арабские государства будут считать арабо-израильский конфликт исчерпанным и установят отношения с Израилем в рамках всеобъемлющего мира.