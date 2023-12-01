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Лавров сравнил урегулирование кризиса на Украине с танцами
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Политическое урегулирование украинского кризиса требует усилий с обеих сторон, как и танго, но противники России солируют в брейк-дансе, заявил министр иностранных дел России... ПРАЙМ, 01.12.2023
общество , новости, в мире, россия, сергей лавров, мид
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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СКОПЬЕ, 1 дек — ПРАЙМ. Политическое урегулирование украинского кризиса требует усилий с обеих сторон, как и танго, но противники России солируют в брейк-дансе, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Для того, чтобы политический процесс начинать, нужны двое, как и в танго, но ребята с той стороны танцуют не танго, а брейк-данс. Там надо солировать", — с иронией отметил дипломат.
По словам главы МИД России, Москва до сих пор не получила ни от Киева, ни от его "хозяев" сигнала о возможности начать политический процесс.
Лавров участвует в конференции министров иностранных дел ОБСЕ, которая проходит в Скопье 30 ноября — 1 декабря. Последний раз он посетил в заседании совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ два года назад — в декабре 2021 года в Стокгольме.
Совет министров состоит из министров иностранных дел государств — участников ОБСЕ и является центральным директивным и руководящим органом Организации. Встречи на высшем уровне глав государств и правительств являются высшим директивным органом ОБСЕ.