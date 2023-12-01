МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ. Страны становятся недружественными в зависимости от решений их правительств, при этом недружественных государств с точки зрения России нет, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. МИД Финляндии организовал онлайн-курсы по антироссийским санкциям

"У нас нет недружественных стран и нет недружественных народов", — сказал он в ходе пресс-конференции по итогам встречи глав МИД ОБСЕ.

Он пояснил, что есть правительства, которые от имени государств принимают решения, расцениваемые Россией как недружественные, и Москва вносит эти правительства "в соответствующий список".

Лавров принимал участие во встрече министров иностранных дел ОБСЕ, которая проходит в Скопье 30 ноября-1 декабря. Последний раз он участвовал в заседании совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ два года назад — в декабре 2021 года в Стокгольме.