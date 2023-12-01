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2023
https://1prime.ru/society/20231201/842433128.html
Лавров объяснил, кого Россия включает в список недружественных стран
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Страны становятся недружественными в зависимости от решений их правительств, при этом недружественных государств с точки зрения России нет, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "У... ПРАЙМ, 01.12.2023
общество , новости, россия, сергей лавров, недружественные страны
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ. Страны становятся недружественными в зависимости от решений их правительств, при этом недружественных государств с точки зрения России нет, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"У нас нет недружественных стран и нет недружественных народов", — сказал он в ходе пресс-конференции по итогам встречи глав МИД ОБСЕ.
Он пояснил, что есть правительства, которые от имени государств принимают решения, расцениваемые Россией как недружественные, и Москва вносит эти правительства "в соответствующий список".
Лавров принимал участие во встрече министров иностранных дел ОБСЕ, которая проходит в Скопье 30 ноября-1 декабря. Последний раз он участвовал в заседании совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ два года назад — в декабре 2021 года в Стокгольме.