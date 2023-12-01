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Лавров назвал ранний отъезд Борреля и Блинкена из Скопье трусостью
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Раннее отбытие госсекретаря США Энтони Блинкена и главы евродипломатии Жозепа Борреля из Скопье демонстрирует их страх перед диалогом, заявил министр иностранных дел России Сергей... ПРАЙМ, 01.12.2023
общество , новости, сергей лавров, энтони блинкен, жозеп боррель, обсе
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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СКОПЬЕ, 1 дек — ПРАЙМ. Раннее отбытие госсекретаря США Энтони Блинкена и главы евродипломатии Жозепа Борреля из Скопье демонстрирует их страх перед диалогом, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
В столице Северной Македонии 30 ноября и 1 декабря проходил саммит глав МИД стран-членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).
"Уехал, как я понимаю, и Блинкен, и Боррель тоже уехал. Почему это происходит? Ну они, наверное, считают, что тем самым они подчеркивают свое намерение изолировать Россию", — сказал Лавров.
По его мнению, "побег" глав внешнеполитических ведомств США и Евросоюза показал их трусость и страх перед честным разговором "с фактами на руках".
Глава МИД России добавил, что "сам-то не сбегал никуда".