СКОПЬЕ, 1 дек — ПРАЙМ. Раннее отбытие госсекретаря США Энтони Блинкена и главы евродипломатии Жозепа Борреля из Скопье демонстрирует их страх перед диалогом, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Лавров объяснил, кого Россия включает в список недружественных стран

В столице Северной Македонии 30 ноября и 1 декабря проходил саммит глав МИД стран-членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

"Уехал, как я понимаю, и Блинкен, и Боррель тоже уехал. Почему это происходит? Ну они, наверное, считают, что тем самым они подчеркивают свое намерение изолировать Россию", — сказал Лавров.

По его мнению, "побег" глав внешнеполитических ведомств США и Евросоюза показал их трусость и страх перед честным разговором "с фактами на руках".

Глава МИД России добавил, что "сам-то не сбегал никуда".