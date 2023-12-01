МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ. Греческий премьер Кириакос Мицотакис заявил в интервью Bloomberg Television, что хочет сохранить дружеские отношения с Великобританией после отмены встречи с премьером страны Риши Сунаком, но для "танго всегда нужны двое". Сунак назвал размер инвестиций в британскую экономику

Ранее Сунак отказался от встречи с находившимся в Лондоне Мицотакисом, который хотел поднять вопрос о возвращении скульптур Парфенона, вывезенных в начале XIX века британским посланником в Константинополе лордом Элгином. Афины заявляют о краже и незаконном вывозе произведений искусства. Британия утверждает, что скульптуры были легально приобретены лордом Элгином, а сейчас их законный владелец — Британский музей.

"Я, конечно, хочу оставить этот досадный инцидент позади, но для танго всегда нужны двое. В духе давних хороших отношений между нашими двумя странами, которые я, конечно, намерен сохранить, мне нечего добавить", — сказал Мицотакис.

В пятницу главы МИД Греции Йоргос Герапетритис и Великобритании Дэвид Кэмерон на полях саммита министров иностранных дел НАТО обсудили ситуацию с мрамором Парфенона и согласились, что, несмотря на разногласия по этому вопросу, двусторонние отношения между Афинами и Лондоном должны быть хорошими, сообщил Герапетритис журналистам перед началом второго дня саммита.