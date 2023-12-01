МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ. Сеть ресторанов "Вкусно — и точка", ставшая преемницей McDonald's в России, не планирует менять рецептуру бургеров вслед за предшественником, так как в первую очередь ориентируется на вкусы потребителей в РФ, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. "Вкусно — и точка" выпустила новую коллекцию игрушек

Ранее в пятницу американская сеть McDonald's сообщила, что решила изменить рецепт "Биг Мака" и других бургеров из-за роста конкуренции. Как пишет газета The Wall Street Journal, в новом рецепте "Биг Мака" компания собирается готовить котлеты меньшими порциями для более равномерной прожарки, использовать "более свежие" соленые огурцы, сыр и салат.

"При выборе рецептуры блюд мы в первую очередь ориентируемся на вкусы потребителей. Если исследования покажут, что что-то нужно поменять, мы это сделаем. Кроме того, мы представляем новинки, также ориентируясь на результаты исследований", — рассказали в компании.

Там отметили, что в конце ноября во "Вкусно – и точка" среди новинок появились скандинавские бургеры, сырные колечки и новый сезонный пирожок "Норвежские ягоды".

Американская сеть фастфуда McDonald's в 2022 году ушла с рынка РФ, продав бизнес лицензиату компании Александру Говору. Теперь он управляет ресторанами под новым брендом "Вкусно — и точка". На данный момент в стране работают более 860 точек сети в 64 регионах.