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Пожар на рынке "Садовод" в Москве локализовали
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Возникший на рынке "Садовод" в Москве пожар локализовали, сообщает пресс-служба МЧС России. "Пожар локализован", — заявили в ведомстве. Ранее оно сообщало о возрастании площади... ПРАЙМ, 01.12.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ. Возникший на рынке "Садовод" в Москве пожар локализовали, сообщает пресс-служба МЧС России.
"Пожар локализован", — заявили в ведомстве.
Ранее оно сообщало о возрастании площади пожара до 600 квадратных метров.
На рынке загорелись товары в контейнерах, были эвакуированы 350 человек, и, по данным экстренных служб, есть один пострадавший, надышавшийся дымом. Тушение осложняет плотная застройка.