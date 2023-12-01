МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ. Возникший на рынке "Садовод" в Москве пожар локализовали, сообщает пресс-служба МЧС России. В Крыму увеличилось число погибших и пострадавших из-за шторма

"Пожар локализован", — заявили в ведомстве.

Ранее оно сообщало о возрастании площади пожара до 600 квадратных метров.

На рынке загорелись товары в контейнерах, были эвакуированы 350 человек, и, по данным экстренных служб, есть один пострадавший, надышавшийся дымом. Тушение осложняет плотная застройка.