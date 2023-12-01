ВОЛГОГРАД, 1 дек — ПРАЙМ. В городе Волжский Волгоградской области в многоквартирном доме взорвался бытовой газ, горит квартира, сообщает в пятницу мэрия города. Пожар на "Садоводе" потушили, но при борьбе с огнем с крыши упал человек

"По предварительной информации, на Пионерской,28 произошел взрыв бытового газа. В настоящее время возгорание квартиры", — сказано в сообщении в Telegram-канале администрации.