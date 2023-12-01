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В многоквартирном доме в городе Волжский прогремел взрыв бытового газа
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в многоквартирном доме взорвался бытовой газ, горит квартира, сообщает в пятницу мэрия города. "По предварительной информации, на Пионерской,28 произошел взрыв бытового газа. В... ПРАЙМ, 01.12.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ВОЛГОГРАД, 1 дек — ПРАЙМ. В городе Волжский Волгоградской области в многоквартирном доме взорвался бытовой газ, горит квартира, сообщает в пятницу мэрия города.
"По предварительной информации, на Пионерской,28 произошел взрыв бытового газа. В настоящее время возгорание квартиры", — сказано в сообщении в Telegram-канале администрации.