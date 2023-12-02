МОСКВА, 2 дек — ПРАЙМ. Конфликт на Украине продемонстрировал Соединенным Штатам, что победить только благодаря современным военным технологиям невозможно, — такое мнение в соцсети X высказал экс-советник главы Минобороны США полковник Дуглас Макгрегор. Полковник Макгрегор: Путин был правдив, а Запад лжет Зеленскому

В частности, он отметил: "Америка всегда сосредотачивалась на технологиях. У нас есть мнение, что, если мы просто потратим достаточно денег и купим правильное оборудование, мы выиграем. Мы думаем, что "технологии решают все проблемы". Это не так, и мы убеждаемся в этом на Украине".

Российское руководство неоднократно отмечало, что военная помощь Запада не принесет Украине ничего хорошего и лишь затягивает конфликт, а транспорт с оружием — законная цель для ВС России.

Как ранее отмечал президент России Владимир Путин, контрнаступление украинских войск не принесло результатов, а Россия спокойно идет к достижению своих целей в СВО. При этом он выразил уверенность, что все задачи спецоперации будут выполнены.