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"Мы ошибались". Макгрегор рассказал о фатальном просчете США на Украине
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Конфликт на Украине продемонстрировал Соединенным Штатам, что победить только благодаря современным военным технологиям невозможно, — такое мнение в соцсети X высказал... ПРАЙМ, 02.12.2023
новости, общество , экономика, мировая экономика, сша, технологии, украина, дуглас макгрегор
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 2 дек — ПРАЙМ. Конфликт на Украине продемонстрировал Соединенным Штатам, что победить только благодаря современным военным технологиям невозможно, — такое мнение в соцсети X высказал экс-советник главы Минобороны США полковник Дуглас Макгрегор.
В частности, он отметил: "Америка всегда сосредотачивалась на технологиях. У нас есть мнение, что, если мы просто потратим достаточно денег и купим правильное оборудование, мы выиграем. Мы думаем, что "технологии решают все проблемы". Это не так, и мы убеждаемся в этом на Украине".
Российское руководство неоднократно отмечало, что военная помощь Запада не принесет Украине ничего хорошего и лишь затягивает конфликт, а транспорт с оружием — законная цель для ВС России.
Как ранее отмечал президент России Владимир Путин, контрнаступление украинских войск не принесло результатов, а Россия спокойно идет к достижению своих целей в СВО. При этом он выразил уверенность, что все задачи спецоперации будут выполнены.