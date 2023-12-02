МОСКВА, 2 дек — ПРАЙМ. Политика Соединенных Штатов привела к упадку их влияния и может привести к потере союза с Израилем, предупредил в материале для издания National Interest профессор Американского университета Антон Федяшин. ЦБ Израиля ухудшил прогноз роста ВВП страны

Как отметил профессор, "после 2014 года украинский кризис активизировал и усугубил все проблемы внешней политики США, и в результате Штаты не только теряют геополитический статус гегемона, но и совершают ошибки в борьбе со своим упадком".

Федяшин считает, что после окончания холодной войны произошла "интоксикация" американских элит морализаторством, что в итоге привело к ослаблению мирового влияния США. При этом он осудил американскую идею о делении мира на "плохие и хорошие страны" и порекомендовал американскому истеблишменту обратиться к наследию прагматичного экс-госсекретаря Генри Киссинджера.

По мнению автора, к сегодняшнему дню в геополитике произошел "тектонический сдвиг", в рамках которого Соединенные Штаты отстраняют от участия в вопросах безопасности в Евразии.

Одним из проявлений новой тенденции профессор считает сыгранную Китаем активную роль в восстановлении отношений между Ираном и Саудовской Аравией. Недавнее расширение БРИКС, по его мнению, тоже стало "предвестником" многополярного мира.

"Не начнет ли и Израиль посматривать на Пекин, планируя свою политику?" — задается вопросом Федяшин.