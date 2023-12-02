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2023
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Суд вынес решение по ходатайству Трампа по делу о штурме Капитолия
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Суд столичного округа Колумбия отклонил ходатайство экс-президента США Дональда Трампа о прекращении уголовного дела о его роли в штурме Конгресса в 2021 году, которое политик... ПРАЙМ, 02.12.2023
новости, общество , сша, суд, дональд трамп, ходатайство
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 2 дек — ПРАЙМ. Суд столичного округа Колумбия отклонил ходатайство экс-президента США Дональда Трампа о прекращении уголовного дела о его роли в штурме Конгресса в 2021 году, которое политик подал на основании имевшегося у него президентского иммунитета, говорится в обнародованных в пятницу документах суда.
"Бывший президент Трамп, которому предъявлены обвинения по четырем пунктам, подал ходатайства о снятии обвинений против него, основываясь на президентском иммунитете и конституционных правах. Суд отклоняет оба ходатайства", — следует из документов, размещенных в электронной базе данных суда.
Защита бывшего главы Белого дома настаивала, что Трамп не может предстать перед судом по гражданским искам в связи с тем, что на момент выступления перед сторонниками обладал президентским иммунитетом. Однако суд посчитал, что в данном эпизоде политик, призывавший сторонников выйти к Капитолию, действовал в личном качестве.