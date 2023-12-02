SCMP: чтобы победить Трампа, Байдену необходимо добиться перемирия на Украине
МОСКВА, 2 дек — ПРАЙМ. Президенту США Джо Байдену необходимо убедить главу Украины Владимира Зеленского заключить перемирие с Россией, чтобы иметь шансы на победу в президентской гонке с Дональдом Трампом, написал в статье для гонконгского издания South China Morning Post научный сотрудник Словацкой академии наук Петр Сойка.
По его утверждению, "если Байден добьется перемирия между Украиной и Россией, он лишит Трампа повода для нападок и заметно улучшит свой имидж, повышая шансы на второй срок".
Сойка отметил, что после начала палестино-израильского конфликта рейтинг Байдена снизился до 40%. При этом прекращение военных действий на Украине, как считает сотрудник академии, может стать "решающим фактором" в политической судьбе Байдена. Пока же упорное нежелание Зеленского общаться с Россией, по мнению автора статьи, остается главной проблемой американской администрации.
"Таким образом, перед Байденом стоит важная задача убедить Зеленского инициировать переговоры с Путиным", — подытожил Сойка.
Россия неоднократно выражала готовность к переговорам, однако Киев ввел законодательный запрет на них. Вместе с тем в Кремле отмечали, что на сегодняшний день не существует никаких предпосылок для перехода ситуации в мирное русло, а достижение целей спецоперации остается абсолютным приоритетом для Москвы.
По заявлению президента Владимира Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна сказать об этом прямо.
https://1prime.ru/society/20231202/842438518.html