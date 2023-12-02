МОСКВА, 2 дек — ПРАЙМ. Президенту США Джо Байдену необходимо убедить главу Украины Владимира Зеленского заключить перемирие с Россией, чтобы иметь шансы на победу в президентской гонке с Дональдом Трампом, написал в статье для гонконгского издания South China Morning Post научный сотрудник Словацкой академии наук Петр Сойка. Байден задействовал "секретное оружие" для помощи Киеву

По его утверждению, "если Байден добьется перемирия между Украиной и Россией, он лишит Трампа повода для нападок и заметно улучшит свой имидж, повышая шансы на второй срок".

Сойка отметил, что после начала палестино-израильского конфликта рейтинг Байдена снизился до 40%. При этом прекращение военных действий на Украине, как считает сотрудник академии, может стать "решающим фактором" в политической судьбе Байдена. Пока же упорное нежелание Зеленского общаться с Россией, по мнению автора статьи, остается главной проблемой американской администрации.

"Таким образом, перед Байденом стоит важная задача убедить Зеленского инициировать переговоры с Путиным", — подытожил Сойка.

Россия неоднократно выражала готовность к переговорам, однако Киев ввел законодательный запрет на них. Вместе с тем в Кремле отмечали, что на сегодняшний день не существует никаких предпосылок для перехода ситуации в мирное русло, а достижение целей спецоперации остается абсолютным приоритетом для Москвы.

По заявлению президента Владимира Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна сказать об этом прямо.