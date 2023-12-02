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2023
https://1prime.ru/society/20231202/842438601.html
"Победа приближается". Боевик нацбата ВСУ сделал неожиданное заявление
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Победа в конфликте на Украине приближается к Москве, заявил в беседе с украинской журналисткой Натальей Мосейчук боевик батальона "Айдар"* Евгений Дикий. В частности, он отметил:... ПРАЙМ, 02.12.2023
общество , новости, украина, всу, победа, россия, мнение
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 2 дек — ПРАЙМ. Победа в конфликте на Украине приближается к Москве, заявил в беседе с украинской журналисткой Натальей Мосейчук боевик батальона "Айдар"* Евгений Дикий.
В частности, он отметил: "Меня постоянно триггерит заставка на "Киевстаре" (украинский оператор мобильной связи — прим. ред.). Когда ты кому-то звонишь, у человека занято: "Ваш абонент разговаривает. И пока он разговаривает, победа приближается". Вот лучше не сформулируешь это кривое мировоззрение, которое за 23-й год сформировалось в тылу. Что мы себе просто живем нашей жизнью, разговариваем по "Киевстару", а победа сама приближается. Так вот, с таким подходом она приближается к Москве, а не к нам".
Между тем у России, по мнению Дикого, не существует никаких иллюзий в отношении конфликта по поводу конфликта, и она достигает свои цели в соответствии с конкретным планом.
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный в начале ноября заявил в беседе с британским журналом The Economist, что ситуация на фронте зашла в тупик, и никаких прорывов не ожидается, хотя, согласно учебникам НАТО, армия Украины уже должна была "повоевать в Крыму".
*Запрещенная в России экстремистская организация.