МОСКВА, 2 дек — ПРАЙМ. Победа в конфликте на Украине приближается к Москве, заявил в беседе с украинской журналисткой Натальей Мосейчук боевик батальона "Айдар"* Евгений Дикий. Пушков оценил "психическое состояние" рассказавшего об успехах ВСУ министра

В частности, он отметил: "Меня постоянно триггерит заставка на "Киевстаре" (украинский оператор мобильной связи — прим. ред.). Когда ты кому-то звонишь, у человека занято: "Ваш абонент разговаривает. И пока он разговаривает, победа приближается". Вот лучше не сформулируешь это кривое мировоззрение, которое за 23-й год сформировалось в тылу. Что мы себе просто живем нашей жизнью, разговариваем по "Киевстару", а победа сама приближается. Так вот, с таким подходом она приближается к Москве, а не к нам".

Между тем у России, по мнению Дикого, не существует никаких иллюзий в отношении конфликта по поводу конфликта, и она достигает свои цели в соответствии с конкретным планом.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный в начале ноября заявил в беседе с британским журналом The Economist, что ситуация на фронте зашла в тупик, и никаких прорывов не ожидается, хотя, согласно учебникам НАТО, армия Украины уже должна была "повоевать в Крыму".

*Запрещенная в России экстремистская организация.