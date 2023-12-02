МОСКВА, 2 дек — ПРАЙМ. Жители двух сел на Западной Украине выступили против сноса памятников советским воинам, сообщил в соцсети Facebook* директор "Областного музея освободительной борьбы имени Бандеры" в Ивано-Франковске Ярослав Коретчук. Об этом сообщает РИА Новости. В Госдуме призвали запретить изображать культовые памятники на алкоголе

Директора музея возмутили жители сел Загорье-Кукольницкое и Кинашев в Ивано-Франковской области, выступившие против демонтажа советских памятников.

Он отметил: "Жители сел говорят, что пусть стоят. Кстати, на этих памятниках есть фамилии тех, кто погиб от ОУН** и УПА**".

По выражению Коретчука, после этого у него случился "разрыв шаблонов".

"Что тогда можно хотеть от восточных и южных регионов?" — пожаловался директор музея.

Снос связанных с советской историей памятников и переименование улиц происходят на Украине с 2015 году, когда был принят закон о так называемой декоммунизации. Впоследствии киевский режим начал бороться не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.

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