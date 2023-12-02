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2023
https://1prime.ru/society/20231202/842438661.html
"Пусть стоят". На западе Украины возник скандал из-за советских памятников
Общество
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. Жители двух сел на Западной Украине выступили против сноса памятников советским воинам, сообщил в соцсети Facebook* директор "Областного музея освободительной борьбы имени... ПРАЙМ, 02.12.2023
новости, общество , украина, памятники, демонтаж, скандал
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 2 дек — ПРАЙМ. Жители двух сел на Западной Украине выступили против сноса памятников советским воинам, сообщил в соцсети Facebook* директор "Областного музея освободительной борьбы имени Бандеры" в Ивано-Франковске Ярослав Коретчук. Об этом сообщает РИА Новости.
Директора музея возмутили жители сел Загорье-Кукольницкое и Кинашев в Ивано-Франковской области, выступившие против демонтажа советских памятников.
Он отметил: "Жители сел говорят, что пусть стоят. Кстати, на этих памятниках есть фамилии тех, кто погиб от ОУН** и УПА**".
По выражению Коретчука, после этого у него случился "разрыв шаблонов".
"Что тогда можно хотеть от восточных и южных регионов?" — пожаловался директор музея.
Снос связанных с советской историей памятников и переименование улиц происходят на Украине с 2015 году, когда был принят закон о так называемой декоммунизации. Впоследствии киевский режим начал бороться не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.
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