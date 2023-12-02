МОСКВА, 2 дек — ПРАЙМ. Попытки Вашингтона вбить клин в отношения Москвы со странами Латинской Америки бесперспективны, следует из комментария российского посольства в США в связи с 200-летием "доктрины Монро". В посольстве в Вашингтоне рассказали об агрессивности США

"Невооруженным взглядом видно бесперспективное стремление Вашингтона вбить клин в отношения России с государствами Латинской Америки", — сказано в комментарии посольства, опубликованном в его Telegram-канале.

Отмечается, что в отличие от США, РФ не предлагает "дружить против кого-то", а выступает за подлинно прагматичное, равноправное и взаимовыгодное сотрудничество.

Дипломаты считают, что администрации США "следовало бы выбросить на свалку истории давно изжившую себя "доктрину Монро".

"Деструктивные действия Вашингтона по всему миру, в том числе в Латинской Америке, подтверждают, что этот печально известный анахронизм внешней политики США отнюдь не канул в лету", — отмечает диппредставительство РФ.

Кроме того, в комментарии сказано, что Вашингтон продолжает рассматривать государства Латинской Америки и Карибского бассейна как собственный "задний двор".

"Очевидно, что неоколониальная политика Соединенных Штатов никуда не делась за два столетия. Лишь приобрела новые формы. Ее яркое олицетворение — попытки "выкрутить руки" региональным партнерам при определении внешней политики, откровенный шантаж за "непослушание" и отстаивание суверенного курса развития", — заключило диппредставительство.