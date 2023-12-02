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2023
https://1prime.ru/society/20231202/842439464.html
Лавров отказался объяснять немецкой журналистке значение слов об ОБСЕ
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Глава МИД России Сергей Лавров поправил журналистку издания Deutsche Welle*, пытавшуюся в ходе пресс-конференции по итогам участия в саммите глав МИД стран-членов Организации по... ПРАЙМ, 02.12.2023
общество , новости, сергей лавров, мид россии, саммит обсе
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ. Глава МИД России Сергей Лавров поправил журналистку издания Deutsche Welle*, пытавшуюся в ходе пресс-конференции по итогам участия в саммите глав МИД стран-членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе исказить его заявление об ОБСЕ.
Лавров заявил, что ему безразличен итог саммита, а журналистка, задавая вопрос, исказила слова главы МИД, сказав, что он не верит в яркое будущее организации.
"Вы меня, пожалуйста, цитируйте правильно. <… > Я знаю, что у вас в Германии принято, чтобы члены правительства разжевывали журналистам, что им надо писать. <…> Мы наших журналистов немножко уважаем, оставляем на их воображение, как они будут излагать результаты пресс-конференции", — сказал ей Лавров.
Саммит глав МИД стран-членов ОБСЕ проходил в столице Северной Македонии с 30 ноября и 1 декабря.
*СМИ, выполняющее функции иностранного агента