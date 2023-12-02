МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ. Глава МИД России Сергей Лавров поправил журналистку издания Deutsche Welle*, пытавшуюся в ходе пресс-конференции по итогам участия в саммите глав МИД стран-членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе исказить его заявление об ОБСЕ. Лавров назвал ранний отъезд Борреля и Блинкена из Скопье трусостью

Лавров заявил, что ему безразличен итог саммита, а журналистка, задавая вопрос, исказила слова главы МИД, сказав, что он не верит в яркое будущее организации.

"Вы меня, пожалуйста, цитируйте правильно. <… > Я знаю, что у вас в Германии принято, чтобы члены правительства разжевывали журналистам, что им надо писать. <…> Мы наших журналистов немножко уважаем, оставляем на их воображение, как они будут излагать результаты пресс-конференции", — сказал ей Лавров.

Саммит глав МИД стран-членов ОБСЕ проходил в столице Северной Македонии с 30 ноября и 1 декабря.

*СМИ, выполняющее функции иностранного агента