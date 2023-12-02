МОСКВА, 2 дек — ПРАЙМ. Прагматичный подход к внешней политике окончательно заменен морализаторством и размахиванием санкционной дубиной, заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев. Посольство оценило шансы США испортить отношения России и Латинской Америки

"Прагматичный подход к внешней политике, основанный на реализме и разумных взаимовыгодных компромиссах, поборником которого, кстати, выступал скончавшийся на днях экс-госсекретарь и советник президента США по нацбезопасности Генри Киссинджер, окончательно заменен пустопорожним агрессивным морализаторством и размахиванием у себя над головой санкционной дубиной", — написал Медведев на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

Он добавил, что Россия на вмешательство во внутренние дела, поддержку псевдооппозиции будет отвечать прямо пропорционально или асимметрично. А также то, что к противникам российская сторона может применить стратегию "справедливого проецирования силы" во всех сферах — военной, экономической, культурной, транспортно-логистической, информационно-технологической и других.

Более того, зампредседателя Совбеза прокомментировал потенциал Соединенных Штатов, сказав что они "отравляют жизнь на планете".

"Нельзя не признать: США и прикормленная ими свора верных псов пока обладают достаточным разрушительным потенциалом и будут и дальше отравлять жизнь на планете", — сообщил он.

В заключение, Медведев указал, что Россия продолжит применять принципы добрососедства и благожелательного невмешательства в отношении дружественно настроенных стран.