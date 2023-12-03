МОСКВА, 3 дек — ПРАЙМ. Из-за недостаточной помощи со стороны Запада ситуация на Украине может еще ухудшиться, заявил в беседе с немецким телеканалом Das Erste генеральный секретарь НАТО Йенс Стотенберг. Зеленский признался, что не знает, возьмут ли Украину в НАТО

"Нам нужно готовиться к плохим новостям. Конфликты развиваются поэтапно. Но мы должны поддерживать Украину как в плохие, так и в хорошие времена", — отметил глава альянса.

В то же время он признал, что члены Североатлантического блока не смогли предоставить Вооруженным силам Украины достаточное количество боеприпасов. А сама Украина на текущий момент находится, по выражению Столтенберга, в "критической ситуации".

Отвечая на вопрос, что в создавшейся ситуации должны предпринять ВСУ, генсек заявил, что "эти сложные оперативные решения" должны принимать сами "украинцы и их военное руководство".

Российское руководство неоднократно заявляло, что военная помощь Запада не принесет Украине ничего хорошего и лишь затягивает конфликт, а транспорт с оружием — законная цель для российских войск.

Президент РФ Владимир Путин ранее отмечал, что украинское контрнаступление не принесло результатов, в то время как Россия спокойно идет к достижению своих целей в СВО.