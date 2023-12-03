МОСКВА, 3 дек — ПРАЙМ. Украинские граждане жалуются на значительные потери в Вооруженных силах Украины и тяжелые условия на передовой, сообщил посетивший Киев репортер Daily Mail Ян Биррелл. "Критическая ситуация". Столтенберг пообещал плохие новости с Украины

Жительница Киева Наталья Драпак заявила ему, что Украине "потребуются еще миллион человек, чтобы продолжить сражаться".

При этом она рассказала Бирреллу, что на фронте погибли многие ее знакомые, а у людей в тылу накапливается усталость от военных действий. Комментируя эти слова, репортер отметил, что все украинцы, с которыми ему удалось пообщаться, рассказывают очень похожие истории.

Также журналист приводит высказывание украинского военного Кирилла Бабия: "Сейчас я устал. Иногда мы оказываемся в критических ситуациях, невообразимых ситуациях, справиться с ними очень трудно".

Министр обороны России Сергей Шойгу ранее сообщил, что с начала контрнаступления ВСУ 4 июня украинская сторона потеряла свыше 125 тысяч человек и 16 тысяч единиц вооружений.