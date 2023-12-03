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2023
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Украинцы напугали репортера Daily Mail рассказами о потерях ВСУ
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Украинские граждане жалуются на значительные потери в Вооруженных силах Украины и тяжелые условия на передовой, сообщил посетивший Киев репортер Daily Mail Ян Биррелл. Жительница... ПРАЙМ, 03.12.2023
новости, общество , украина, всу, потери, мнение
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 3 дек — ПРАЙМ. Украинские граждане жалуются на значительные потери в Вооруженных силах Украины и тяжелые условия на передовой, сообщил посетивший Киев репортер Daily Mail Ян Биррелл.
Жительница Киева Наталья Драпак заявила ему, что Украине "потребуются еще миллион человек, чтобы продолжить сражаться".
При этом она рассказала Бирреллу, что на фронте погибли многие ее знакомые, а у людей в тылу накапливается усталость от военных действий. Комментируя эти слова, репортер отметил, что все украинцы, с которыми ему удалось пообщаться, рассказывают очень похожие истории.
Также журналист приводит высказывание украинского военного Кирилла Бабия: "Сейчас я устал. Иногда мы оказываемся в критических ситуациях, невообразимых ситуациях, справиться с ними очень трудно".
Министр обороны России Сергей Шойгу ранее сообщил, что с начала контрнаступления ВСУ 4 июня украинская сторона потеряла свыше 125 тысяч человек и 16 тысяч единиц вооружений.