МОСКВА, 3 дек — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поздравил юридическое сообщество страны с профессиональным праздником и отметил, что что без юридической поддержки невозможно представить деятельность бизнес-структур и социальной сферы. Медведев отметил вклад российских юристов в борьбу с внешним давлением

Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

День юриста отмечается в России 3 декабря. Указ об установлении этого праздника Путин подписал 4 февраля 2008 года.

"Уважаемые друзья! Поздравляю вас с Днем юриста. Этот праздник был учрежден 15 лет назад в знак признания выдающихся заслуг отечественного юридического сообщества в деле защиты конституционных прав и свобод граждан, отстаивания верховенства Закона, укрепления российской государственности. И конечно, без юридической поддержки и сопровождения невозможно представить сегодня деятельность бизнес-структур, социальной сферы, общественных организаций", — сказано в телеграмме.

Президент выразил уверенность, что юристы и впредь будут достойно решать стоящие перед ними ответственные задачи, оказывать квалифицированную помощь людям, в том числе участникам специальной военной операции и членам их семей, уделять приоритетное внимание развитию нормативно-правовой базы и правоприменительной практики.

Путин также пожелал юристам всего самого доброго.