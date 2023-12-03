МОСКВА, 3 дек — ПРАЙМ. Психология украинского конфликта меняется из-за самого Запада, являющегося его непосредственным участником, заявил глава комиссии Совета Федерации по информполитике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков на фоне призыва генсека НАТО Йенса Столтенберга "подготовиться к плохим новостям с Украины". В России объяснили, зачем США пугают Евросоюз поражением Украины

Ранее Столтенберг в интервью немецкому телеканалу ARD, отвечая на вопрос, ожидает ли он ухудшения ситуации для Киева на фронте, привал готовиться к "плохим новостям" с Украины.

По словам Пушкова, изменение мировой психологии украинского конфликта не просто распространяется на Запад, оно во многом исходит от него, как непосредственного участника и автора, наряду с Киевом.

"И вот генсек НАТО Йенс Столтенберг уже призывает "подготовиться к плохим новостям с Украины". Еще полгода назад из него было невозможно выдавить признание, что конфликт разворачивается в проигрышную для Украины сторону", — написал Пушков в своем Telegram-канале.

Пушков отметил, что все происходящее — вполне ожидаемо на фоне провалившегося контрнаступления Украины, неспособности западных санкций обрушить российскую экономику и ближневосточного кризиса.

"Можно, разумеется, как глава Пентагона Ллойд Остин, утверждать, что США способны действовать одновременно на двух направлениях — украинском и ближневосточном. Но, как показывает развитие событий и внутри, и вовне США, не на словах провозглашать, а успешно проводить такую политику на деле неизмеримо сложнее", — добавил Пушков.