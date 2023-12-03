МОСКВА, 3 дек — ПРАЙМ. Мэр Киева Виталий Кличко задался вопросом, будит ли далее существовать Украина. На Западе назвали территории, которые Украине придется отдать России

Отвечая на вопрос журналистки швейцарского портала 20 Minuten, есть ли у него политические амбиции в части президентства, Кличко сказал, что сейчас "было бы глупо" думать о таком.

"Сегодня речь идет только о том, будет ли Украина вообще дальше существовать", — заявил он.

Кроме того, Кличко заявил, что Владимир Зеленский платит за свои ошибки.

"Люди видят, кто эффективен, а кто нет. Было и есть много ожиданий. Зеленский платит за ошибки, которые он совершил…", — сказал он, отвечая на вопрос о том, удивлен ли он падением рейтингов Зеленского.

Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что Москва стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. Однако на Западе постоянно заявляют о необходимости продолжать боевые действия, наращивают поставки вооружений и готовят бойцов ВСУ на своих территориях. По словам российского лидера, если Киев хочет начать диалог, ему нужно отменить декрет о запрете переговоров.

Вместе с тем в Кремле указывали, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сегодня не существует, при этом абсолютным приоритетом для России остается достижение целей спецоперации, которое пока возможно только военным путем.