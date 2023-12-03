МОСКВА, 3 дек — ПРАЙМ. Мэр Киева Виталий Кличко задался вопросом, будит ли далее существовать Украина.

Дорожный знак, обозначающий территорию Украинского государства

На Западе назвали территории, которые Украине придется отдать России

Отвечая на вопрос журналистки швейцарского портала 20 Minuten, есть ли у него политические амбиции в части президентства, Кличко сказал, что сейчас "было бы глупо" думать о таком.

"Сегодня речь идет только о том, будет ли Украина вообще дальше существовать", — заявил он.

Кроме того, Кличко заявил, что Владимир Зеленский платит за свои ошибки.

"Люди видят, кто эффективен, а кто нет. Было и есть много ожиданий. Зеленский платит за ошибки, которые он совершил…", — сказал он, отвечая на вопрос о том, удивлен ли он падением рейтингов Зеленского.

Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что Москва стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. Однако на Западе постоянно заявляют о необходимости продолжать боевые действия, наращивают поставки вооружений и готовят бойцов ВСУ на своих территориях. По словам российского лидера, если Киев хочет начать диалог, ему нужно отменить декрет о запрете переговоров.

Вместе с тем в Кремле указывали, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сегодня не существует, при этом абсолютным приоритетом для России остается достижение целей спецоперации, которое пока возможно только военным путем.