МОСКВА, 3 дек — ПРАЙМ. Мэр Киева Виталий Кличко назвал правдой слова главкома ВСУ Валерия Залужного о том, что на фронте Украина находится в патовой ситуации. Зеленскому пригрозили военным переворотом после скандала с Залужным

Ранее главком в интервью журналу Economist признал ситуацию в конфликте тупиковой и заявил, что, "скорее всего, глубокого и красивого прорыва не будет". Он отметил, что согласно "учебникам НАТО" ВСУ должны были бы уже "повоевать" в Крыму. Позднее Владимир Зеленский в ходе совместной пресс-конференции с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен заявил, что "это не патовая ситуация".

"Он (Залужный) сказал правду. Люди иногда не хотят слышать правду. Но в конечном итоге ответственность несет он. Он объяснил и обосновал, какова ситуация на сегодняшний день. Конечно, мы можем в эйфории лгать нашему народу и нашим партнерам. Но нельзя делать это вечно. Некоторые наши политики раскритиковали Залужного за его отчетливые слова, и напрасно. Я на его стороне", — сказал Кличко в интервью швейцарскому порталу 20 Minuten.

Некоторые украинские и западные СМИ публиковали материалы о вероятном конфликте Зеленского и Залужного. Так, издание Washington Post отмечало, что Залужный, пользующийся популярностью среди сограждан, может представлять для Зеленского угрозу, если решит начать политическую карьеру. К одному из косвенных признаков конфликта между ними журналисты отнесли недавние заявления Залужного о тупике на фронте и невозможности "глубокого и красивого прорыва" украинских войск, от которых постарался отмахнуться Зеленский, заявив об усталости военных.

Издание "Страна.ua" со ссылкой на источник в украинских политических кругах ранее сообщило, что Зеленский хочет провести выборы на Украине, но их не объявят, пока не будут получены гарантии неучастия Залужного. По его информации, в противном случае Зеленский может попытаться уволить главкома.