Медведев похвалил главу Пентагона за слова об истинной причине помощи Киеву
МОСКВА, 3 дек — ПРАЙМ. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев похвалил главу Пентагона Ллойда Остина за раскрытие истинной причины американской помощи Киеву.
Ранее Остин сообщил, что Вашингтон проводит самую масштабную модернизацию оборонной промышленной базы за последние десятилетия, а также увеличивает на 50% финансирование производства боеприпасов из-за высоких темпов расходования снарядов на Украине. По его словам, около 50 миллиардов долларов будут направлены на модернизацию оборонной промышленной базы.
"Министр обороны США Остин раскрыл военную тайну. Прямолинейный и простодушный человек, генерал без колебаний назвал причину участия США в конфликте между Россией и Украиной. Нет, это не помощь умирающим гражданам или стране, исчезающей с карты мира. Нет, это не борьба за демократию против тирании. И нет, это даже не противостояние с Россией, чтобы снизить ее обороноспособность. Это… необходимость модернизации оборонной промышленности США…", — написал Медведев в социальной сети X, также назвав Остина "искренним человеком".
"Оказывается, все дело в заказе оборонной продукции для увеличения выпуска военных товаров и создания рабочих мест. И, возможно, в колоссальной прибыли, которую получат от этого компании, близкие к администрации (президента США Джо) Байдена", — отметил зампред Совбеза и добавил выражение "язык мой — враг мой".
Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.
Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что Москва стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. Однако на Западе постоянно заявляют о необходимости продолжать боевые действия, наращивают поставки вооружений и готовят бойцов ВСУ на своих территориях. По словам российского лидера, если Киев хочет начать диалог, ему нужно отменить декрет о запрете переговоров.
https://1prime.ru/society/20231203/842442976.html