МОСКВА, 3 дек — ПРАЙМ. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев похвалил главу Пентагона Ллойда Остина за раскрытие истинной причины американской помощи Киеву. Кличко согласился со словами Залужного о ситуации на фронте

Ранее Остин сообщил, что Вашингтон проводит самую масштабную модернизацию оборонной промышленной базы за последние десятилетия, а также увеличивает на 50% финансирование производства боеприпасов из-за высоких темпов расходования снарядов на Украине. По его словам, около 50 миллиардов долларов будут направлены на модернизацию оборонной промышленной базы.

"Министр обороны США Остин раскрыл военную тайну. Прямолинейный и простодушный человек, генерал без колебаний назвал причину участия США в конфликте между Россией и Украиной. Нет, это не помощь умирающим гражданам или стране, исчезающей с карты мира. Нет, это не борьба за демократию против тирании. И нет, это даже не противостояние с Россией, чтобы снизить ее обороноспособность. Это… необходимость модернизации оборонной промышленности США…", — написал Медведев в социальной сети X, также назвав Остина "искренним человеком".

"Оказывается, все дело в заказе оборонной продукции для увеличения выпуска военных товаров и создания рабочих мест. И, возможно, в колоссальной прибыли, которую получат от этого компании, близкие к администрации (президента США Джо) Байдена", — отметил зампред Совбеза и добавил выражение "язык мой — враг мой". "Свора верных псов". Медведев заявил о разрушительном потенциале США

Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.

Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что Москва стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. Однако на Западе постоянно заявляют о необходимости продолжать боевые действия, наращивают поставки вооружений и готовят бойцов ВСУ на своих территориях. По словам российского лидера, если Киев хочет начать диалог, ему нужно отменить декрет о запрете переговоров.