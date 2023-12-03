МОСКВА, 3 дек — ПРАЙМ. Решение палестино-израильского конфликта путем создания двух государств не даст гарантий, что он не повторится, считал бывший госсекретарь США Генри Киссинджер. Об этом пишет издание Politico. Израиль готовится ликвидировать лидеров ХАМАС по всему миру

О смерти Киссинджера стало известно 29 ноября. В начале материала сказано, что издание взяло у него интервью 18 октября и оно является одним из последних, а возможно, и последним. Киссинджер снискал славу одной из самых влиятельных политических фигур в США и оставил значительный след в истории дипломатии.

"Решение о создании двух государств не гарантирует, что то, что мы видели в последние недели, не повторится… Я считаю, что Западный берег должен быть передан под контроль Иордании, а не стремиться к решению о двух государствах, в результате которого одна из двух территорий будет полна решимости сокрушить Израиль", — считал он и подчеркивал, что от Вашингтона требуются более активные действия по предотвращению продолжения конфликта.

В субботу, 7 октября, Израиль подвергся беспрецедентной атаке более чем тремя тысячами ракет со стороны сектора Газа. Кроме того, сообщалось, что ХАМАС объявил о начале операции "Потоп Аль-Аксы" и после ракетных ударов проник в приграничные районы Израиля. На следующий день, 8 октября, Военно-политический кабинет Израиля ввел в действие "пункт 40" Основного закона о правительстве, что означало переход страны в состояние войны.

Конфликт Палестины и Израиля связан с территориальными претензиями, многие годы является очагом напряженности на Ближнем Востоке. В 1947 году ООН приняла резолюцию №181, предполагавшую прекращение мандата Великобритании в Палестине и раздел восточной страны на еврейскую и арабскую. Власти арабских государств отвергли план ООН, назвав его катастрофой. В 1948 году после Арабо-израильской войны было провозглашено создание Государства Израиль, а Палестину так и не сформировали. В результате началась серия вооруженных конфликтов за территории.