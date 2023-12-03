Киссинджер в последнем интервью предложил решение ближневосточного конфликта
МОСКВА, 3 дек — ПРАЙМ. Решение палестино-израильского конфликта путем создания двух государств не даст гарантий, что он не повторится, считал бывший госсекретарь США Генри Киссинджер. Об этом пишет издание Politico.
О смерти Киссинджера стало известно 29 ноября. В начале материала сказано, что издание взяло у него интервью 18 октября и оно является одним из последних, а возможно, и последним. Киссинджер снискал славу одной из самых влиятельных политических фигур в США и оставил значительный след в истории дипломатии.
"Решение о создании двух государств не гарантирует, что то, что мы видели в последние недели, не повторится… Я считаю, что Западный берег должен быть передан под контроль Иордании, а не стремиться к решению о двух государствах, в результате которого одна из двух территорий будет полна решимости сокрушить Израиль", — считал он и подчеркивал, что от Вашингтона требуются более активные действия по предотвращению продолжения конфликта.
В субботу, 7 октября, Израиль подвергся беспрецедентной атаке более чем тремя тысячами ракет со стороны сектора Газа. Кроме того, сообщалось, что ХАМАС объявил о начале операции "Потоп Аль-Аксы" и после ракетных ударов проник в приграничные районы Израиля. На следующий день, 8 октября, Военно-политический кабинет Израиля ввел в действие "пункт 40" Основного закона о правительстве, что означало переход страны в состояние войны.
Конфликт Палестины и Израиля связан с территориальными претензиями, многие годы является очагом напряженности на Ближнем Востоке. В 1947 году ООН приняла резолюцию №181, предполагавшую прекращение мандата Великобритании в Палестине и раздел восточной страны на еврейскую и арабскую. Власти арабских государств отвергли план ООН, назвав его катастрофой. В 1948 году после Арабо-израильской войны было провозглашено создание Государства Израиль, а Палестину так и не сформировали. В результате началась серия вооруженных конфликтов за территории.
https://1prime.ru/society/20231203/842443123.html