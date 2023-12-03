МОСКВА, 3 дек — ПРАЙМ. Россия в ходе своего председательства в БРИКС в 2024 году сделает особый акцент на развитии межбанковской кооперации с акцентом на наращивание расчетов в национальных валютах, сообщили в МИД РФ по итогам состоявшейся встречи шерп и су-шерп объединения. Аналитик объяснил, как присоединение Бразилии к ОПЕК+ скажется на БРИКС

С 30 ноября по 3 декабря в Дурбане (ЮАР) состоялось итоговое в текущем году заседание шерп и су-шерп стран-членов БРИКС с участием заместителя министра иностранных дел РФ, шерпы России в объединении Сергея Рябкова. Срок полномочий ЮАР на посту председателя БРИКС истекает 31 декабря, РФ станет председателем союза с 1 января 2024 года.

Как отметили в российском дипведомстве, участники встречи обсудили развитие и укреплении стратегического партнерства в рамках объединения, в том числе с учетом предстоящего расширения БРИКС. Южноафриканская сторона представила отчет об итогах деятельности своего председательства в объединении в области политики и безопасности, экономики и финансов, культуры и гуманитарных обменов.

"В свою очередь, российская делегация провела развернутую презентацию планов работы объединения на 2024 год. В соответствии с решением Йоханнесбургского саммита пристальное внимание в ходе российской "вахты" будет уделено органичному встраиванию новых участников БРИКС в архитектуру многостороннего сотрудничества. Планируется также доработать модальности новой категории "государств-партнеров" объединения", — говорится в комментарии на сайте министерства.

Как подчеркнули в МИД РФ, "особый акцент будет сделан на повышении роли государств БРИКС в международной валютно-финансовой системе, развитии межбанковской кооперации с акцентом на наращивание расчетов в национальных валютах".

"Среди других приоритетов — наращивание внешнеполитической координации в формате БРИКС, прежде всего на ключевых международных площадках, укрепление взаимодействия по вопросам борьбы с терроризмом, отмыванием денег, международной информационной безопасности, а также возвращения активов, полученных преступным путем", — добавили в министерстве.

БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. На саммите в Йоханнесбурге в августе было объявлено решение пригласить Аргентину, Египет, Иран, Эфиопию, ОАЭ и Саудовскую Аравию стать полноправными членами организации с 1 января 2024 года.