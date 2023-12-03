МОСКВА, 3 дек — ПРАЙМ. Минобороны России предложило изменить требования к состоянию здоровья призывников в том числе с учетом опыта СВО, следует из опубликованного 3 декабря на портале правовой информации анонса проекта предложения Минобороны России о внесении изменений в Положение о военно-врачебной экспертизе. Минобороны Украины решило "маркировать" дизель и топливо

"Разработка проекта постановления обусловлена необходимостью совершенствования организации проведения медицинского освидетельствования граждан, имеющих заболевания, не оказывающие существенного влияния на способность исполнять обязанности военной службы, в том числе с учетом опыта специальной военной операции", — указано в публикации.

Также оно регулирует процесс обследования и освидетельствования граждан при поступлении на военную службу и в иных связанных с этим случаях.

Общественное обсуждение проекта началось еще 28 ноября и должно завершиться 12 декабря.