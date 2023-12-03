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Минобороны предложило изменить требования к здоровью призывников
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Минобороны России предложило изменить требования к состоянию здоровья призывников в том числе с учетом опыта СВО, следует из опубликованного 3 декабря на портале правовой... ПРАЙМ, 03.12.2023
общество , впк, экономика, новости, россия, минобороны рф, здоровье
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 3 дек — ПРАЙМ. Минобороны России предложило изменить требования к состоянию здоровья призывников в том числе с учетом опыта СВО, следует из опубликованного 3 декабря на портале правовой информации анонса проекта предложения Минобороны России о внесении изменений в Положение о военно-врачебной экспертизе.
"Разработка проекта постановления обусловлена необходимостью совершенствования организации проведения медицинского освидетельствования граждан, имеющих заболевания, не оказывающие существенного влияния на способность исполнять обязанности военной службы, в том числе с учетом опыта специальной военной операции", — указано в публикации.
Также оно регулирует процесс обследования и освидетельствования граждан при поступлении на военную службу и в иных связанных с этим случаях.
Общественное обсуждение проекта началось еще 28 ноября и должно завершиться 12 декабря.