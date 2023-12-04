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В Госдуме предложили учредить медаль имени Байдена
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В России нужно учредить медаль имени президента США Джона Байдена и награждать оболгавших Россию и сбежавших из нее трусов и предателей, заявил депутат Госдумы от Крыма Михаил... ПРАЙМ, 04.12.2023
общество , новости, россия, крым, михаил шеремет
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 4 дек — ПРАЙМ. В России нужно учредить медаль имени президента США Джона Байдена и награждать оболгавших Россию и сбежавших из нее трусов и предателей, заявил депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет.
"С нашей стороны, в параллель конгрессу, нужно учредить медаль имени горе-злоумышленника Джо Байдена", — сказал Шеремет РИА Новости.
По мнению депутата, лицевая сторона такой медали должна изображать непринужденно спускающуюся фигуру Байдена по скользкому трапу президентского самолета, а тыльная — американский проект в виде лица Зеленского с гравировкой: "палач и предатель украинского народа".
Как отметил Шеремет, что к такой "яркой" награде можно было бы представлять всех предателей, оболгавших Россию.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя возвращение в Россию Аллы Пугачевой, заявил, что любой гражданин этой страны может свободно приезжать на родину и выезжать за границу.