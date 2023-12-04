МОСКВА, 4 дек — ПРАЙМ. В России нужно учредить медаль имени президента США Джона Байдена и награждать оболгавших Россию и сбежавших из нее трусов и предателей, заявил депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет. В Кремле прокомментировали возвращение Аллы Пугачевой в Россию

"С нашей стороны, в параллель конгрессу, нужно учредить медаль имени горе-злоумышленника Джо Байдена", — сказал Шеремет РИА Новости.

По мнению депутата, лицевая сторона такой медали должна изображать непринужденно спускающуюся фигуру Байдена по скользкому трапу президентского самолета, а тыльная — американский проект в виде лица Зеленского с гравировкой: "палач и предатель украинского народа".

Как отметил Шеремет, что к такой "яркой" награде можно было бы представлять всех предателей, оболгавших Россию.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя возвращение в Россию Аллы Пугачевой, заявил, что любой гражданин этой страны может свободно приезжать на родину и выезжать за границу.