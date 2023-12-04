МОСКВА, 4 дек — ПРАЙМ. Еврокомиссия пытается наложить запрет на продажу алмазов из России с целью нанесения ей экономического ущерба, но Москва будет отстаивать свои интересы в любых условиях, заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Панкин. Еврокомиссия утвердила предложение о запрете продавать алмазы из России

Ранее агентство France Press сообщило о том, что Еврокомиссия утвердила свое предложение о запрете на продажу алмазов из России и направит его странам-членам Евросоюза на рассмотрение, в случае единогласия они могут одобрить его в ближайшие дни.

"Таким образом хотят ущемить наши интересы и ограничить экспортные поступления, нанести тот самый экономический ущерб, который может, по их мнению, вести к ослаблению России", — отметил Панкин.

Дипломат также подчеркнул, что устройство рынка и адекватные контрагенты на этом рынке будут думать, как в этих условиях обеспечивать свои интересы, а Россия будет обеспечивать свои.

Еврокомиссия также представила свое предложение по новому пакету антироссийских санкций, ожидается, что он будет включать новые списки персональных ограничений и экспортные рестрикции, в том числе и на алмазы.

В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций.