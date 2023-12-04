МОСКВА, 4 дек — ПРАЙМ. Россиян могут начать наказывать за ложные доносы на семью, заявил вице-спикер Государственной Думы Петр Толстой в рамках беседы с "Парламентской газетой". Госдума приняла новый закон о занятости

Ранее в нижней палате парламента предложили ввести административную, возможно и уголовную, ответственность, за ложные доносы на семьи.

Толстой актуальность инициативы, поскольку работа органов опеки в России основана на западных подходах.

"Но государство должно охранять семью, а не разрушать ее, не пытаться в нее залезть, лишить родительских прав, выдать охранные ордера и творить прочую чушь. Мы считаем, что ложные доносы на семью — это один из значимых элементов ювенального пазла. Именно на доносах основываются случаи грубого вмешательства в семью органов опеки с изъятием детей — кому-то из соседей что-то не понравилось, свекрови не нравится, как воспитывают внуков и т.д. Это, увы, существует и порочную систему подпитывает", — пояснил политик.

Тем не менее, подчеркнул он, законопроект должен быть действенным и не наносить вреда гражданам. Поэтому государству предстоит поработать над формулировками и согласованием позиций, заключил Толстой.