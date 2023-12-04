МОСКВА, 4 дек — ПРАЙМ. Крым получил порядка 1,8 миллиарда рублей в бюджет после продажи национализированных активов украинских олигархов, сообщает официальный Тelgram-канал правительства республики. Национализация активов украинских олигархов продолжается, заявили в Крыму

"В результате продажи 25 ранее национализированных объектов в казну полуострова поступило 1,86 млрд рублей", — говорится в сообщении.

Ранее власти Крыма сообщили, что приняли решение о национализации имущества нескольких украинских олигархов, которые связаны с Украиной и совершают недружественные действия по отношению к России. В список вошли Ринат Ахметов, Игорь Коломойский, Арсений Яценюк, Нестор Шуфрич, Сергей Тарута и другие.

Глава крымского парламента Владимир Константинов в свою очередь отмечал, что активы пользуются большим спросом у инвесторов.