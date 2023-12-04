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2023
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В Крыму оценили пополнения в бюджет от продажи украинских активов
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Крым получил порядка 1,8 миллиарда рублей в бюджет после продажи национализированных активов украинских олигархов, сообщает официальный Тelgram-канал правительства республики. "В... ПРАЙМ, 04.12.2023
общество , экономика, новости, россия, крым, национализация украинских активов
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 4 дек — ПРАЙМ. Крым получил порядка 1,8 миллиарда рублей в бюджет после продажи национализированных активов украинских олигархов, сообщает официальный Тelgram-канал правительства республики.
"В результате продажи 25 ранее национализированных объектов в казну полуострова поступило 1,86 млрд рублей", — говорится в сообщении.
Ранее власти Крыма сообщили, что приняли решение о национализации имущества нескольких украинских олигархов, которые связаны с Украиной и совершают недружественные действия по отношению к России. В список вошли Ринат Ахметов, Игорь Коломойский, Арсений Яценюк, Нестор Шуфрич, Сергей Тарута и другие.
Глава крымского парламента Владимир Константинов в свою очередь отмечал, что активы пользуются большим спросом у инвесторов.