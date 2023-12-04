МОСКВА, 4 дек — ПРАЙМ. Комитет Госдумы по обороне не поддержал инициативу увеличения срока службы в армии, сообщает издание "Газета.Ru" со ссылкой на главу комитета Андрея Картаполова. Минобороны предложило изменить требования к здоровью призывников

Ранее издание News.ru сообщило, что депутат Госдумы Виктор Соболев заявил о необходимости увеличения срока службы в армии до двух лет.

"Это личное мнение депутата Соболева, не более того. Виктор Иванович Соболев говорит то, что, по его мнению, лучше для страны. Когда он был молодым, когда он был уже не очень молодым офицером, служили два года. Эта армия ничего не выиграла, не победила. Но там все было комфортно, было приятно управлять. Вот у него ностальгия по всем этим временам видимо. Я много раз уже говорил: никакой необходимости в двухлетнем сроке службы для молодого человека нет", — сказал депутат.

Картаполов также добавил, что призывник способен полностью освоить воинскую специальность за год, а второй год он "будет просто терять время".

Парламентарий заключил, что другой член комитета Андрей Гурулев, говоривший об увеличении срока службы, также не поддерживает эту идею.

Военная служба по призыву, более известная как "срочная" служба, — это установленное законом привлечение граждан, мужчин 18-27 лет, к исполнению воинской обязанности в Вооруженных Силах России, войсках Национальной гвардии, МЧС и ФСО. Призыв граждан на военную службу осуществляется на основании Указа Президента. Срок службы по призыву составляет 12 месяцев.