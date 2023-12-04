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2023
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Казанцу, продававшему в Wildberries "туры в Антарктиду", дали пять лет
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Вахитовский казанский районный суд приговорил местного жителя Владимира Беляева к пяти годам колонии, его супруга Юлия получила условный срок по делу о хищении более 23 миллионов... ПРАЙМ, 04.12.2023
общество , новости, россия, суд, wildberries, татарстан
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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КАЗАНЬ, 4 дек — ПРАЙМ. Вахитовский казанский районный суд приговорил местного жителя Владимира Беляева к пяти годам колонии, его супруга Юлия получила условный срок по делу о хищении более 23 миллионов рублей у Wildberries, сказано в сообщении суда.
Указывается, что фигуранты предлагали фиктивные услуги, вроде похода в Антарктиду, пользуясь "уязвимостью" системы "Портал поставщиков" маркетплейса.
В 2021 году супруги начали продавать несуществующие туры, где цена каждого составляла 150 тысяч рублей: "Сертификат на поездку на круизный лайнер", "Эксклюзивный поход в Антарктиду", "Эксклюзивное путешествие на Гималаи" и т.д.
Согласно данным следствия, подсудимые оформили приобретение 171 подобного товара, используя реквизиты недействующих банковских карт, в электронной системе учета Wildberries автоматически создались отчеты о якобы проданных товарах, создавались платежные поручения — и деньги списывались.
Суд также взыскал с супругов 23,085 миллиона рублей в качестве возмещения ущерба Wildberries.
Ранее издание РБК писало, что в мае 2021 года группа из полусотни человек похитила у маркетплейса более 385 миллионов рублей.