МОСКВА, 4 дек — ПРАЙМ. Россия и Казахстан развивают сотрудничество во всех сферах, взаимная торговля показывает рекордный рост, заявил президент России Владимир Путин во время церемонии вручения верительных грамот в Кремле. Путин проведет ежегодную встречу с членами Совета по правам человека

"В ноябре исполнилось десять лет подписания основополагающего договора о добрососедстве и союзничестве в XXI веке. В полном соответствии с духом и буквой этого договора наши государства расширяют сотрудничество по всем направлениям. Рекордные показатели демонстрирует взаимная торговля, осуществляются многочисленные проекты в гуманитарной сфере", — сказал Путин.

По его словам, союзничество и стратегическое партнерство с Казахстаном опирается на испытанные временем исторические, культурные, родственные узы, связывающие народы двух стран.

Российский лидер отметил, что Россия не имеет предвзятых и враждебных намерений по отношению к кому бы то ни было, рассчитывает на равноправие в отношениях с иностранными партнерами. И добавил, что Россия как постоянный член Совета безопасности ООН будет и далее "вносить вклад в урегулирование острых региональных и глобальных проблем, последовательно отстаивать подходы по обеспечению равной и неделимой безопасности", по формированию справедливой системы международных экономических отношений, "свободных от недобросовестной конкуренции, односторонних санкций и политически мотивированных ограничений".

Кроме этого, страна, согласно словам главы государства, будет активно развивать интеграционные процессы в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), углублять сотрудничество в рамках Организации договора о коллективной безопасности, а также уделит внимание работе с партнерами по Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

При этом, Путин подчеркнул, что Москва надеется на налаживание отношений со Словенией, Грецией, Люксембургом и Австралией. Россия к этому готова, отметил он.

В заключение, Путин добавил, что страна ценит сбалансированный политический курс Алжира.