МОСКВА, 4 дек — ПРАЙМ. Россия направляет зерно в шесть стран Африки, нуждающихся в продовольствии, некоторые суда уже разгружаются там, заявил президент России Владимир Путин. Путин высоко оценил развитие сотрудничества России и Казахстана

"Кстати, хочу сказать, в шесть стран направляются суда с российским зерном в качестве помощи этим странам, которые нуждаются в продовольствии. Некоторые суда уже разгружаются, некоторые находятся сейчас в море, некоторые грузятся в российских портах", — сказал Путин в ходе церемонии вручения верительных грамот в Кремле.

Он добавил, что Россия будет и впредь оказывать помощь Мали, в том числе продовольственную.

Президент отметил, что продолжится сотрудничество в гуманитарной сфере, расширят, в частности, число мест для граждан Мали, желающих обучаться в российских высших учебных заведениях.

Путин рассказал, что страны взаимодействуют в борьбе с международным терроризмом и религиозным экстремизмом в интересах укрепления мира и безопасности в Сахара-Сахельской зоне и Западной Африке в целом.