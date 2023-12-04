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2023
https://1prime.ru/society/20231204/842454278.html
Путин заявил, что Россия направляет зерно в шесть стран Африки
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Россия направляет зерно в шесть стран Африки, нуждающихся в продовольствии, некоторые суда уже разгружаются там, заявил президент России Владимир Путин. "Кстати, хочу сказать, в... ПРАЙМ, 04.12.2023
общество , новости, россия, поставки зерна, африка
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 4 дек — ПРАЙМ. Россия направляет зерно в шесть стран Африки, нуждающихся в продовольствии, некоторые суда уже разгружаются там, заявил президент России Владимир Путин.
"Кстати, хочу сказать, в шесть стран направляются суда с российским зерном в качестве помощи этим странам, которые нуждаются в продовольствии. Некоторые суда уже разгружаются, некоторые находятся сейчас в море, некоторые грузятся в российских портах", — сказал Путин в ходе церемонии вручения верительных грамот в Кремле.
Он добавил, что Россия будет и впредь оказывать помощь Мали, в том числе продовольственную.
Президент отметил, что продолжится сотрудничество в гуманитарной сфере, расширят, в частности, число мест для граждан Мали, желающих обучаться в российских высших учебных заведениях.
Путин рассказал, что страны взаимодействуют в борьбе с международным терроризмом и религиозным экстремизмом в интересах укрепления мира и безопасности в Сахара-Сахельской зоне и Западной Африке в целом.