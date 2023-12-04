МОСКВА, 4 дек — ПРАЙМ. Россия придает приоритетное значение расширению инвестиционного сотрудничества с Кувейтом и намерена продолжить координацию по линии ОПЕК, заявил президент России Владимир Путин. Путин заявил, что Россия направляет зерно в шесть стран Африки

"В конструктивном ключе развиваются отношения с государством Кувейт. Придаем приоритетные значение наращиванию двустороннего торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. Заинтересованы в укреплении внешне политического взаимодействия, в основе которого — традиционная близость позиций по широкому спектру вопросов региональной и международной повестки", — сказал Путин на церемонии вручения верительных грамот в Кремле.

Он пообещал, что с учетом членства Кувейт в ОПЕК продолжится и координация по вопросам энергетической политики.