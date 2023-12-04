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https://1prime.ru/society/20231204/842454348.html
Путин заявил, что Россия продолжит координацию по ОПЕК с Кувейтом
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Россия придает приоритетное значение расширению инвестиционного сотрудничества с Кувейтом и намерена продолжить координацию по линии ОПЕК, заявил президент России Владимир Путин... ПРАЙМ, 04.12.2023
общество , новости, россия, путин, опек, кувейт
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 4 дек — ПРАЙМ. Россия придает приоритетное значение расширению инвестиционного сотрудничества с Кувейтом и намерена продолжить координацию по линии ОПЕК, заявил президент России Владимир Путин.
"В конструктивном ключе развиваются отношения с государством Кувейт. Придаем приоритетные значение наращиванию двустороннего торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. Заинтересованы в укреплении внешне политического взаимодействия, в основе которого — традиционная близость позиций по широкому спектру вопросов региональной и международной повестки", — сказал Путин на церемонии вручения верительных грамот в Кремле.
Он пообещал, что с учетом членства Кувейт в ОПЕК продолжится и координация по вопросам энергетической политики.