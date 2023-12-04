МОСКВА, 4 дек — ПРАЙМ. Россия как будущий председатель БРИКС намерена содействовать повышению роли организации в решении актуальных вопросов глобальной повестки дня, прилагать усилия для укрепления всестороннего стратегического партнерства в рамках БРИКС, развития взаимодействия в экономической, финансовой и других сферах, заявил президент России Владимир Путин. Расчеты в нацвалютах станут приоритетом России в БРИКС, сообщили в МИД

"В наступающем 2024 году России предстоит выполнить целый ряд важных внешнеполитических функций. Нам выпало первым председательствовать в расширенном объединении БРИКС, и мы сделаем все возможное, чтобы помочь новым участникам объединения гармонично встроиться в режим работы этой организации. В целом же, намерены всячески содействовать повышению роли объединения в решении актуальных вопросов глобальной повестки дня, прилагать усилия для укрепления всестороннего стратегического партнерства в рамках БРИКС, развития взаимодействия в экономической, финансовой и других сферах", — сказал Путин в ходе церемонии вручения верительных грамот в Кремле.

Путин добавил, что Россия будет серьезно готовиться к проведению саммита БРИКС в Казани в октябре 2024 года в новом, более широком составе.

Глава государства также напомнил, что в Казани летом пройдут и спортивные игры БРИКС.