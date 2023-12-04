МОСКВА, 4 дек — ПРАЙМ. России и Германии десятилетиями удавалось развивать прагматичное сотрудничество, но оно подорвано в том числе в связи с терактом на "Северных потоках", заявил президент РФ Владимир Путин. Путин заявил, что Россия хочет повысить роль БРИКС как будущий председатель

"С Федеративной Республикой Германия на протяжении более полувека нам удавалось развивать прагматичное, деловое сотрудничество. Оно приносило выгоду обоим государствам, да и, пожалуй, не только нам, но и всему европейскому континенту. Причем привлекательной сферой двустороннего взаимодействия всегда была энергетика", — сказал Путин на церемонии вручения верительных грамот.

Он отметил, что Россия десятилетиями надежно и без сбоев снабжала Германию по приемлемым ценам и экологически чистым газовым топливом, и нефтью, и другими энергетическими товарами.

"Это сотрудничество в буквальном смысле слова было подорвано в том числе диверсией на "Северных потоках", — добавил президент.

Прерванное сотрудничество Российской Федерации и Германии не выгодно ни Берлину, ни Москве, Россия выступает за равноправное сотрудничество, заключил российский лидер.