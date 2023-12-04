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2023
https://1prime.ru/society/20231204/842454422.html
Теракт на "Севпотоках" подорвал сотрудничество России с ФРГ, заявил Путин
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России и Германии десятилетиями удавалось развивать прагматичное сотрудничество, но оно подорвано в том числе в связи с терактом на "Северных потоках", заявил президент РФ... ПРАЙМ, 04.12.2023
общество , новости, россия, германия, теракт на "северных потоках"
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 4 дек — ПРАЙМ. России и Германии десятилетиями удавалось развивать прагматичное сотрудничество, но оно подорвано в том числе в связи с терактом на "Северных потоках", заявил президент РФ Владимир Путин.
"С Федеративной Республикой Германия на протяжении более полувека нам удавалось развивать прагматичное, деловое сотрудничество. Оно приносило выгоду обоим государствам, да и, пожалуй, не только нам, но и всему европейскому континенту. Причем привлекательной сферой двустороннего взаимодействия всегда была энергетика", — сказал Путин на церемонии вручения верительных грамот.
Он отметил, что Россия десятилетиями надежно и без сбоев снабжала Германию по приемлемым ценам и экологически чистым газовым топливом, и нефтью, и другими энергетическими товарами.
"Это сотрудничество в буквальном смысле слова было подорвано в том числе диверсией на "Северных потоках", — добавил президент.
Прерванное сотрудничество Российской Федерации и Германии не выгодно ни Берлину, ни Москве, Россия выступает за равноправное сотрудничество, заключил российский лидер.