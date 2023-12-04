МОСКВА, 4 дек — ПРАЙМ. В отношениях России со Швецией полностью отсутствуют политические контакты, свернуто торгово-экономическое и гуманитарное взаимодействие, отказ Стокгольма от политики неучастия в военных блоках не может не вызывать вопросы, заявил президент Владимир Путин. Путин заявил о невыгодности прерванного сотрудничества России и ФРГ

"Полностью отсутствуют политические контакты, свернуто торгово-экономическое взаимодействие, культурные и гуманитарные связи", — сказал он на церемонии вручения верительных грамот, характеризуя отношения России и Швеции.

Путин подчеркнул, что каждое государство само определяет оптимальные пути обеспечение своей безопасности.

"Но отказ Стокгольма от проводившейся на протяжении 200 лет политики неучастия в военных блоках не может не вызывать вопросов. Такая политика — это всем очевидно — приносила шведской стороне бесспорные дивиденды, играла важную роль в формировании общей атмосферы стабильности и безопасности в североевропейском регионе", — сказал он.

Нынешняя же ситуация в двусторонних отношениях, по словам президента России, не отвечает интересам ни обеих стран, ни региона, ни Европы в целом.