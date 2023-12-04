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https://1prime.ru/society/20231204/842454475.html
Путин охарактеризовал отношения России и Швеции
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В отношениях России со Швецией полностью отсутствуют политические контакты, свернуто торгово-экономическое и гуманитарное взаимодействие, отказ Стокгольма от политики неучастия в... ПРАЙМ, 04.12.2023
общество , новости, россия, швеция, путин
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 4 дек — ПРАЙМ. В отношениях России со Швецией полностью отсутствуют политические контакты, свернуто торгово-экономическое и гуманитарное взаимодействие, отказ Стокгольма от политики неучастия в военных блоках не может не вызывать вопросы, заявил президент Владимир Путин.
"Полностью отсутствуют политические контакты, свернуто торгово-экономическое взаимодействие, культурные и гуманитарные связи", — сказал он на церемонии вручения верительных грамот, характеризуя отношения России и Швеции.
Путин подчеркнул, что каждое государство само определяет оптимальные пути обеспечение своей безопасности.
"Но отказ Стокгольма от проводившейся на протяжении 200 лет политики неучастия в военных блоках не может не вызывать вопросов. Такая политика — это всем очевидно — приносила шведской стороне бесспорные дивиденды, играла важную роль в формировании общей атмосферы стабильности и безопасности в североевропейском регионе", — сказал он.
Нынешняя же ситуация в двусторонних отношениях, по словам президента России, не отвечает интересам ни обеих стран, ни региона, ни Европы в целом.