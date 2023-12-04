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Путин заявил, что ожидает много интересных проектов с Турцией
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Отношения с Турцией находятся на хорошем уровне, в том числе и в сфере энергетики, заявил президент России Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот в Кремле... ПРАЙМ, 04.12.2023
общество , новости, россия, турция, путин
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 4 дек — ПРАЙМ. Отношения с Турцией находятся на хорошем уровне, в том числе и в сфере энергетики, заявил президент России Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот в Кремле.
"Партнерство России с Турецкой Республикой находится на высоком уровне, опирается на многолетний опыт эффективного взаимодействия в различных сферах, причем обе стороны настроены и далее развивать связи на принципах добрососедства, партнерства и взаимной выгоды. Все ключевые двусторонние вопросы находятся на повестке наших с президентом Эрдоганом регулярных контактов", — сказал глава государства.
Он отметил, что два государства удачно взаимодействуют в энергетики. Президент напомнил, что работы по созданию газораспределительного хаба в Турции идут полным ходом.
"Росатом продолжает возводить первую в Турции атомную электростанцию "Аккую". Налажено тесное сотрудничество в газовой сфере в рамках эксплуатации трубопроводов "Голубой поток" и "Турецкий поток", — сообщил президент.
Кроме этого, российский лидер указал на активно развитие сотрудничества с Турцией и в других областях: в сфере торговли и высоких технологий.