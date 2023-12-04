МОСКВА, 4 дек — ПРАЙМ. Если в Латвии продолжат обращаться по-свински к населению, которое хочет жить там, то скоро эти власти столкнутся с ответным отношением, заявил президент России Владимир Путин. Путин охарактеризовал отношения России и Швеции

"Я не думаю, что счастье придет в дом к тем, кто проводит такую политику. Я не знаю, сейчас сколько, но в Латвии, по-моему, 40% было русскоязычного населения. Наверняка и сейчас немало. Если они будут проводить такую политику в отношении людей, которые хотели жить в той или иной стране, работали там, создавали какие-то блага для этой страны, и с ними будут так по-свински обращаться, то в конце концов они сами с таким свинством и столкнутся внутри своей страны", — сообщил Путин в ходе общения с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

Российский лидер добавил, что русофобия в странах Прибалтики была еще до специальной военной операции, а сейчас ей воспользовались, чтобы решить внутриполитические задачи.

Он отметил, что желание государства, чтобы люди, проживающие на его территории, с уважением относились к традициям, культуре и в том числе к языку страны пребывания — абсолютно законное.